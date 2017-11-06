Погода в Туле 7 ноября: туман, гололедица и мокрый снег с дождём

Синоптики обещают умеренный ветер и до шести градусов выше нуля.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснением.

Местами слабые осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, умеренный – до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2. Днём довольно тепло – до шести градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.