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Юная певица из Киреевска поборется за участие в «Евровидении»
Фото из архива героя публикации.

Юная певица из Киреевска поборется за участие в «Евровидении»

3 июня в международном детском центре «Артек» пройдет финал национального отбора музыкального конкурса «Детское Евровидение – 2017».

Тульскую область представляет 14-летняя Эльвира Кирсанова, воспитанница Киреевской школы-интерната. В финале девочка исполнит песню «Мечта». А киреевская хип-хоп-команда MASTA FUNK поддержит участницу своей подтанцовкой. 

Поддержать Эльвиру мы предлагаем и вам, дорогие пользователи. Сейчас на официальном сайте «Детского Евровидения» идет голосование. Зрители выбирают свою фаворитку. Для того, чтобы отдать свой голос Эльвире, нужно зарегистрироваться на портале и найти среди участниц нашу тулячку. 

– Все дети и преподаватели из нашей школы-интерната меня поддерживают, и это очень приятно, – говорит Эльвира. – Также большое спасибо я бы хотела сказать фонду «Северная корона». Он поддерживает меня с 1-го класса, а теперь я уже в седьмом. Сотрудник этого фонда Антон Азаров написал мне замечательную песню «Мечта». С ней я и буду выступать на отборочном этапе.

Сейчас меня переполняет гордость за то, что я добилась своей цели. Остается только волнение: ведь я не знаю, как воспримут мое выступление зрители. Чтобы достойно представить свой регион, я очень много работала – над образом, голосом, хореографией. Раньше я участвовала только в конкурсах маленького масштаба. «Детское Евровидение» – мой первый опыт работы с большой аудиторией. 

Что касается конкурентов... Я никогда не думала, что где-то есть дети лучше или хуже меня.

Мы все равны. Поэтому я не воспринимаю их как соперников.

Напротив, участие в конкурсе – это новые знакомства, много радости и веселья. А в каком-то смысле еще и учеба! 

Конечно, я бы хотела выиграть, но если этого не случится, не расстроюсь. Ведь все только начинается и я верю в то, что все у меня еще впереди!

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:40 +5
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