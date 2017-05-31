Юная певица из Киреевска поборется за участие в «Евровидении»

Фото из архива героя публикации.

Тульскую область представляет 14-летняя Эльвира Кирсанова, воспитанница Киреевской школы-интерната. В финале девочка исполнит песню «Мечта». А киреевская хип-хоп-команда MASTA FUNK поддержит участницу своей подтанцовкой.

Поддержать Эльвиру мы предлагаем и вам, дорогие пользователи. Сейчас на официальном сайте «Детского Евровидения» идет голосование. Зрители выбирают свою фаворитку. Для того, чтобы отдать свой голос Эльвире, нужно зарегистрироваться на портале и найти среди участниц нашу тулячку.

– Все дети и преподаватели из нашей школы-интерната меня поддерживают, и это очень приятно, – говорит Эльвира. – Также большое спасибо я бы хотела сказать фонду «Северная корона». Он поддерживает меня с 1-го класса, а теперь я уже в седьмом. Сотрудник этого фонда Антон Азаров написал мне замечательную песню «Мечта». С ней я и буду выступать на отборочном этапе.

Сейчас меня переполняет гордость за то, что я добилась своей цели. Остается только волнение: ведь я не знаю, как воспримут мое выступление зрители. Чтобы достойно представить свой регион, я очень много работала – над образом, голосом, хореографией. Раньше я участвовала только в конкурсах маленького масштаба. «Детское Евровидение» – мой первый опыт работы с большой аудиторией.

Что касается конкурентов... Я никогда не думала, что где-то есть дети лучше или хуже меня.

Мы все равны. Поэтому я не воспринимаю их как соперников.

Напротив, участие в конкурсе – это новые знакомства, много радости и веселья. А в каком-то смысле еще и учеба!

Конечно, я бы хотела выиграть, но если этого не случится, не расстроюсь. Ведь все только начинается и я верю в то, что все у меня еще впереди!