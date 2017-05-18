Фото Алексея Пирязева.
Как «Арсенал» упустил свои шансы в матче с «Амкаром»: фоторепортаж
В холодный и дождливый день тульская команда не смогла добиться нужного результата в игре с пермяками.
Вчера, 17 мая, тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Амкар». О том, что игра была очень важной для оружейников, не будем снова повторять — это и так знает каждый житель нашего региона. К сожалению, канониры не смогли реализовать свои возможности и покинуть зону вылета. Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:
Отчет о матче читайте на нашем сайте чуть позже. А пока предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!
Галерея
сегодня, в 13:18, 18 1189 5
вчера, в 22:07, 52 2641 -2
вчера, в 21:23, 81 6481 2
вчера, в 11:00, 64 2184 0
Другие статьи по темам
Место