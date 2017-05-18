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Как «Арсенал» упустил свои шансы в матче с «Амкаром»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как «Арсенал» упустил свои шансы в матче с «Амкаром»: фоторепортаж

В холодный и дождливый день тульская команда не смогла добиться нужного результата в игре с пермяками.

Вчера, 17 мая, тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Амкар». О том, что игра была очень важной для оружейников, не будем снова повторять — это и так знает каждый житель нашего региона. К сожалению, канониры не смогли реализовать свои возможности и покинуть зону вылета. Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

Отчет о матче читайте на нашем сайте чуть позже. А пока предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!

Галерея
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 1
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 2
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 3
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 4
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 5
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 6
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 7
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 8
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 9
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 10
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 11
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 12
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 13
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 14
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 15
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 16
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 17
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 18
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 19
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 20
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 21
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 22
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 23
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 24
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 25
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 26
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 27
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 28
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 29
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 30
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 31
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 32
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 33
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 34
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 35
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 36
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 37
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 38
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 39
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 40
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 41
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 42
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 43
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 44
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 45
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 46
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 47
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 48
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 49
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 50
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 51
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 52
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 53
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 54
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 55
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 56
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 57
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 58
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 59
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 60
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 61
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 62
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 63
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 64
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 65
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 66
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 67
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 68
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 69
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 70
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 71
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 72
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 73
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 74
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 75
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 76
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 77
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 78
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 79
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 80
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 81
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 82
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 83
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 84
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 85
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 86
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 87
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 88
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 89
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 90
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 91
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 92
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 93
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 94
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 95
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 96
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 97
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 98
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 99
"Арсенал"- "Амкар" 17 мая, Фото: 100
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