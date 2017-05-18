Как «Арсенал» упустил свои шансы в матче с «Амкаром»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В холодный и дождливый день тульская команда не смогла добиться нужного результата в игре с пермяками.

Вчера, 17 мая, тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Амкар». О том, что игра была очень важной для оружейников, не будем снова повторять — это и так знает каждый житель нашего региона. К сожалению, канониры не смогли реализовать свои возможности и покинуть зону вылета. Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

Отчет о матче читайте на нашем сайте чуть позже. А пока предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!