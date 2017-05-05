В Туле пройдет фестиваль «ЛитераТула»

В день открытия состоится презентация новой детской книги «Тула. Стальная душа. Пряничное сердце».

С 12 по 14 мая в Тульском кремле состоится второй детский книжный фестиваль «ЛитераТула». Основная задача мероприятия — познакомить туляков с современной детской литературой на русском языке, показать ресурсы семейного чтения.

В рамках фестиваля ежедневно будет работать книжная ярмарка. Детская программа с участием авторов, художников, издателей подразумевает мастер-классы, дискуссии, презентации книг, творческие эксперименты и непосредственное знакомство с современной российской детской литературой и теми, кто ее создает.

В рамках фестиваля будет работать выставка современной книжной иллюстрации. Для родителей, педагогов, библиотечных работников пройдут встречи со специалистами по детскому чтению, психологами, книжными блогерами и популяризаторами детского чтения. Отдельная площадка будет у издательств и авторов комиксов.

В день открытия состоится презентация новой детской книги «Тула. Стальная душа. Пряничное сердце».

Средства на издание собирали через платформу краудфандинга Planeta.ru. В презентации примут участие представители издательства «Настя и Никита», автор и иллюстратор книги.

14 мая пройдет финал Европейской части России чемпионата по чтению вслух «Страница 17». Участвуют победители региональных туров из Тулы, Архангельска, Иваново, Ярославля, Таганрога, Краснодара, Нижнего Новгорода, Электростали, Новокуйбышевска.

Спикеры и гости фестиваля: Марина Аромштам, Тамара Михеева, Дарья Герасимова, Хельга Патаки, Зина и Филипп Суровы, Татьяна Гамзина, Алексей Олейников, Наталья Медведь, Екатерина Асонова, Илья Бернштейн, Дарья Доцук, Нина Дашевская, Евгений Рудашевский, Александра Литвина, Мария Пономоренко, Ирина Филиппова, Анна Чефранова, Светлана Лядова, Марина Соломонова, Валерия Мартьянова, Алёна Бондарева, Андрей и Наталья Снегирёвы, Дмитрий Яковлев, Екатерина Чинаски, Виталий Терлецкий, Михаил Хачатуров и другие.

Список участников-издателей: «Самокат», «Розовый Жираф», «КомпасГид», «Белая Ворона», «Поляндрия», «Манн, Иванов и Фербер», «Редкая птица», «Абрикобукс», «Карьера Пресс», «Никея», «Ай», «Арт-Волхонка», «БерИнгА», «Clever», «А и Б», «Пешком в историю», «Livebook», «Ясная Поляна», независимый книжный магазин «Корней Иванович» (Тула), магазин комиксов BWComics (Тула).

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Тульской области, детский книжный магазин «Корней Иванович», магазин комиксов BWComics, Тульская Областная Универсальная Научная библиотека.

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