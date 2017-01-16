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«Ва-Банкъ» отметят в Туле 30-летие

«Ва-Банкъ» отметят в Туле 30-летие

Новая программа Александра Ф. Скляра и «Ва-Банка» включает самые важные песни группы по мнению музыкантов и публики за всю историю группы.

«Кухня», «Провокация», «Маршруты московские», «Эльдорадо», «Склиф», «Вася Совесть», «Комнаданте Че», «Ястреб» и многие другие песни прозвучат на концерте, вовлекая публику в стремительное музыкальное путешествие во времени. Слушатель отправится как в прошлое, так и в будущее, ведь будут звучать и самые новые, актуальные песни, отражающие современные события и мировоззрение А. Ф. Скляра. Будет возможность и потанцевать, и погрустить, и спеть хором вместе с музыкантами, и повспоминать… Как без ностальгии на «историческом» концерте?

Уже сейчас вы можете купить билеты на концерт группы «Ва-Банкъ», который состоится 18 февраля в рок-клубе «М2».

Купить билет
сегодня, в 17:09 0
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