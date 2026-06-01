В Узловой 51-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом.

Следствием установлено, что 10 ноября 2025 года пьяный обвиняемый по телефону поругался с сожительницей и решил проучить её, взорвав квартиру. Открыл конфорки на газовой плите, после чего позвонил в службу спасения, заявив о грядущем преступлении. Диспетчер передала информацию в полицию и принялась убалтывать мужчину.

В это время на место происшествия приехал ближайший наряд ГАИ — лейтенанты полиции Сергей Лисицин и Антон Ханин. Сотрудники поднялись в квартиру, перекрыли газ, а потом отобрали у обвиняемого зажигалку, предотвратив взрыв.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.