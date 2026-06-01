Масштабная патриотическая акция «Звучит Победа», инициированная губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, собрала рекордное количество участников и вызвала огромный интерес общественности.

9 мая глава региона запустил необычный музыкальный марафон, опубликовав в соцсетях запись, где исполнил песню «Темная ночь». Призвав жителей региона последовать своему примеру, губернатор предложил выкладывать видеоклипы с исполнением любимых фронтовых мелодий с хештегом #ЗвучитПобеда.

«Даже если вы не певец, спойте от души! Главное — сохранить память о прошлом», — призвал Миляев.

Видео губернатора набрало более 340 тысяч просмотров, собрав массу восторженных отзывов. Всего было выложено около 500 видеороликов с исполнением песен; общая аудитория составила примерно 2 миллиона просмотров.



Следуя призыву губернатора, многие известные туляки присоединились к марафону:

мэр Тулы Илья Беспалов исполнил «За того парня».

Депутат Алексей Эрк выбрал «Журавли».

Глава Новомосковска Алексей Платонов спел «Катюшу».

Артисты школ искусств, ветераны и активисты записали трогательный клип на легендарную «День Победы».

Главная цель марафона — не соревнование в вокале, а передача памяти о великих событиях прошлого.