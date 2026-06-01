Они предлагают срочно оплатить расходы на выпускные.

Родителей учеников предупредили о появлении опасной схемы мошенничества, связанной с искусственным интеллектом, пишут РИА «Новости».

Преступники звонят родителям выпускников, маскируясь под сотрудников учебных заведений. Используя современные технологии синтеза речи, они создают точные копии голосов директоров школ и деканов, вызывая доверие у абонентов. Далее мошенники сообщают ложную информацию о необходимости срочной оплаты расходов на выпускной вечер или фиктивных штрафов.

Еще одной распространенной схемой остается требование предварительной платы за фотосъемку и видеосъемку школьных мероприятий.

Преступники размещают объявления в социальных сетях, предлагая выгодные цены на профессиональные услуги. Получив аванс, они исчезают, оставляя клиентов ни с чем.