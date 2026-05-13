Тульский областной суд рассмотрел апелляцию 54-летней Людмилы К. Женщина была признана виновной в убийстве 58-летнего Геннадия Т. — зарезала мужчину из-за того, что он вовремя не оплатил квитанцию за электричество. Так, по крайней мере, Людмила говорила следователям.

Познакомилась парочка еще в 2007 году — вместе работали в одной из строительных компаний Новомосковска. Далее их пути разошлись, и снова они встретились только в 2023 году — в «Одноклассниках». Геннадий поведал женщине о смерти жены и предложил сожительствовать. Людмила ответить отказом не смогла и переехала к нему в квартиру.

Совместная жизнь Геннадия и Людмилы состояла исключительно из походов в запой. В периоды трезвости женщина пыталась устроиться на работу, но из-за тяги к спиртному нигде не задерживалась. Геннадий, в свою очередь, получал пенсию по выслуге лет, а к алкоголю пристрастился после смерти супруги.

17 апреля 2025 года Людмила предложила Геннадию начать отмечать свой день рождения с самого утра. Празднование затянулось практически на месяц — до 16 мая. В этот день в их квартире за долги отключили электричество. Геннадий не платил за электроэнергию с января, предпочитая тратить деньги исключительно на алкоголь и закуску.

Из показаний Людмилы К.:

— Я в который раз сказала Гене, что нужно заплатить за свет, иначе пропадут продукты питания. Он только огрызнулся в ответ. Завязалась ругань, и он меня ударил. От опьянения и обиды я схватила нож с кухонного стола и ударила его в грудь. Потом, конечно, извинилась, но Гена сказал, что все нормально и «скорую» вызывать не надо. Ну я и пошла спать.

Проснулась женщина в районе 5 утра 17 мая. Сходила проверить состояние сожителя и увидела, что он мертв. Накрыла труп одеялом, своей сорочкой вытерла кровь с ножа, вызвала такси и уехала из квартиры.

По пути выпила алкоголя и позвонила родственникам Геннадия — сказала, что тот покончил с собой из-за того, что у него «все в жизни не клеилось». Родственники в суицид не поверили и вызвали полицию.

Людмилу задержали через пару часов — пьяная женщина пряталась от полиции в погребе квартиры сына. Уже в отделе она созналась в преступлении и дала показания.

Правда, в ходе судебного процесса женщина пыталась выгородить себя, заявляя, что Геннадий не раз и не два угрожал ей убийством и даже стрелял в потолок из ружья, чтобы припугнуть ее. Правда, подтверждения этим словам так и не нашлось. Приговором Новомосковского районного суда Людмиле К. было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В апелляции Людмила К. снова заявляла о побоях со стороны Геннадия, полностью отказавшись от своих показаний. Более того, женщина заявила, что не знает, кто убил её сожителя, так как в день убийства страдала от зубной боли, выпила 150 граммов водки и рано ушла спать. И обвинила в убийстве мужчины таинственных гостей, которые могли зайти к нему в тот день.

Изучив доводы осужденной, апелляционный суд оставил решение Новомосковского районного суда в силе. Ближайшие 9 лет Людмила К. проведет в колонии общего режима.