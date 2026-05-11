За прошедшие семь дней специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии обработали почти 430 обращений от физических и юридических лиц по вопросам госуслуг в обороте оружия и патронов. На основании рассмотренных заявлений выдано свыше 130 разрешений на хранение и ношение оружия.

Сотрудниками ведомства проведено более 130 проверок соблюдения правил оборота оружия среди граждан. По итогам рейдов составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято 29 единиц оружия. Кроме того, жители региона добровольно сдали 24 единицы вооружения и свыше 170 боеприпасов.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает: законодательство предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности для лиц, которые добровольно сдали оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатку или взрывные устройства.