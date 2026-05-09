В соцсетях появилось видео, на котором засняли рискованный дрифт в центре города.

Все произошло около дома № 123 на проспекте Ленина.

Сотрудники из пропаганды управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области прокомментировали случившееся:

— Водитель в потоке других транспортных средств увел свой желтый «БМВ М-4» в занос, чем создал опасность для других участников дорожного движения. Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле установили место нахождения водителя и автомобиля. Нарушителем оказался мужчина 1991 года рождения, в отношении которого составлено постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

Нарушение правил маневрирования в РФ в большинстве случаев карается предупреждением или административным штрафом в размере 500 рублей.