9 мая в Туле проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Дмитрий Миляев вместе с ветеранами возложил цветы и гирлянды к Вечному огню Мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Победы в Туле. Также цветы возложили к мемориалу «Защитникам Родины» на аллее СВО на территории городского кладбища № 5 в Туле.





В мероприятиях приняли участие ветераны, члены Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, представители правительства региона, Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, администрации города Тулы, силовых ведомств, почетные граждане Тульской области, суворовцы, юнармейцы, кадеты, курсанты и др.



Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

«Вечная память всем, кто пал на полях Великой Отечественной! Вечная память участникам других войн и локальных конфликтов. Вечная память нашим сегодняшним героям, павшим в ходе специальной военной операции», — написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.