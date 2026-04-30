В деле появилась еще статья за покушение на изнасилование.

СУ СК по Тульской области завершил расследование резонансного дела об убийстве, произошедшем 24 года назад.

Напомним, в феврале 2002 года в Туле двое мужчин жестоко расправились с бездомным мужчиной. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.

Дело долгое время оставалось нераскрытым, однако в 2026 году удалось выйти на след преступников. Оказалось, что преступление совершили родные братья. Старший из них умер в 2004 году, а младшего задержали.

Кроме того, стало известно, что 15 февраля 2026 года фигурант попытался изнасиловать местную жительницу в Донском.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „ж“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном СК.

