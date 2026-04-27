В Новомосковске 20-летний парень, устроивший сегодня, 27 апреля, стрельбу рядом с домом № 8 в Кленовом переулке, извинился за свой поступок. 

«Совершил противоправное деяние, выстрелил из светозвукового оружия. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь. Больше такого не повторится», — отметил на видео парень. 

Напомним, там отмечали свадьбу граждане Армении. Соседи, испугавшиеся выстрелов, вызвали правоохранителей. У мужчины изъяли охолощенный автомат Калашникова.

По факту случившегося проводится проверка. Задержанному грозит штраф или административный арест до 15 суток. 