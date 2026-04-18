«Сибирская тайга» в Белёвском районе: там охраняют уникальное болото «Клюква»

В Белёвском районе Тульской области находится удивительное место, больше похожее на уголок сибирской тайги, чем на привычный пейзаж средней полосы. Это особо охраняемая природная территория — «Участок хвойно-широколиственного леса с олиготрофным болотом „Клюква“».

Это не обычное низинное болото, а очень редкое для региона верховое (олиготрофное). Оно питается только дождевой водой, а почва здесь бедна питательными веществами. Благодаря этому тут сформировались уникальные сообщества растений, характерных для гораздо более северных широт.

В центре болота находится грядово-мочажинный комплекс: сухие торфяные гряды чередуются с мокрыми «окошками». Глубина торфа достигает 2,6 метра — это настоящая летопись природы.

Там обитают 24 вида, 12 из которых — большая редкость для Тульской области. Энтомологи обнаружили здесь редкие виды бабочек, например, перламутровку северную.



Болото «Клюква» — это не просто «грязь и комары», а жизненно важный объект. Болото работает как огромная губка — накапливает влагу, питает реки и регулирует микроклимат. Торф тысячелетиями связывает углекислый газ, сдерживая парниковый эффект.

«Охраняя болото „Клюква“, мы охраняем не грязь и комаров, как шутят скептики, а живую книгу эволюции, чистую воду, редкие ягоды и ту самую природную красоту, которая делает наш окружающий мир богаче и удивительнее», — написал губернатор.