Жительница Новомосковска убила сожителя, который не стал платить за такси: дело направлено в суд

Об этом сообщает областная прокуратура.

В Новомосковске 32-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 10 февраля ранее судимая обвиняемая вместе с сожителем приехала домой на такси. Мужчина отказался платить, и нужную сумму оплатила женщина. Из-за этого она поругалась с возлюбленным и несколько раз ударила его ногами.

39-летний мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой о стену подъезда. Женщина перенесла потерявшего сознание сожителя в квартиру — там он провел почти сутки без какой-либо помощи. Только вечером 11 февраля обвиняемая вызвала медиков и потерпевшего госпитализировали. Несмотря на усилия медиков мужчина скончался в больнице. 

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.

