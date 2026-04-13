Тело женщины извлекли из пруда в Заокском районе Тульской области

13 апреля в экстренные службы Тульской области поступило сообщение: из пруда в селе Домнино сотрудники полиции достали тело 66-летней женщины. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в МЧС.
МЧС России призывает соблюдать правила безопасности:
- не игнорируйте предупреждающие знаки у воды — они предостерегают от реальной опасности;
- никогда не находитесь у водоёмов в нетрезвом виде — это смертельно рискованно;
- не ступайте на тонкий весенний лёд;
- не рыбачьте ночью и в условиях плохой видимости (туман, снегопад, ледяной дождь);
- если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП на воде, немедленно звоните 112.