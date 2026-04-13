В водоемах Тульской области насчитали почти 7000 бобров

Жизнь всей популяции бобров в регионе находится под строгим контролем инспекторов.

Фото freepik.com.

В водоемах Тульской области обитает почти 7000 бобров. Эти трудолюбивые грызуны не просто живут у воды, но и кардинально меняют ландшафт, принося пользу всей экосистеме, рассказали в региональном министерстве СХ, природы и экологии. 

Питаются бобры исключительно растениями и корой деревьев. Летом, когда еды вдоволь, они работают по 4–6 часов в сутки, в основном на рассвете и закате. Зато осенью, во время заготовки корма на зиму, их «рабочий день» увеличивается до 10–12 часов.

Зимой же грызуны снижают активность и почти не выходят из своих теплых домиков. Бобры — настоящие инженеры. Они строят прочные плотины из веток, глины и камней, а для себя — хатки с надежными подводными входами.

«На спокойных реках постройки получаются прямыми, а на быстрых течениях животные придают им выгнутую форму для устойчивости. Такие запруды приносят огромную пользу всей экосистеме, поскольку они фильтруют воду от загрязнений, задерживают ил и значительно улучшают качество водоема», — отметили в ведомстве. 

В засушливые периоды бобры прорывают глубокие каналы и спасают пойменные территории от пересыхания. Созданные ими запруды становятся новым домом для уток, лягушек и редких выхухолей. 

Сейчас жизнь всей популяции бобров в регионе находится под строгим контролем инспекторов департамента охотничьего хозяйства.

Напомним, осенью 2025 года мы рассказывали про бобра, который превратил затонувшую в Упе тележку в уютный дом. 

сегодня, в 12:43 +2
