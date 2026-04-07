Для поисков 16-летнего подростка в Тульской области изучат записи регистраторов

Поисковики обратились к водителям, которые проезжали 2 апреля в районе автовокзала в Щекино по улице Советской или по улицам Ясной, Ленина, Победы и другим прилегающим к автовокзалу улицам.
«Водители, пожалуйста, посмотрите свои записи и ориентировку — возможно, под ваши камеры попал пропавший и именно благодаря вам мы сможем найти Ярослава!» — пишет «ЛизаАлерт».
Напомним, 2 апреля пропал 16-летний Ярослав Аникин из Донского.
Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. С собой чёрный рюкзак с красными вставками.
Одежда: чёрная кепка с шевроном, чёрная куртка, джогеры оливкового цвета, чёрные берцы.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 902 900-26-15 или 112.