Для поисков 16-летнего подростка в Тульской области изучат записи регистраторов

Отряд «ЛизаАлерт» уже пять дней разыскивает Ярослава Аникина из Донского.

Поисковики обратились к водителям, которые проезжали 2 апреля в районе автовокзала в Щекино по улице Советской или по улицам Ясной, Ленина, Победы и другим прилегающим к автовокзалу улицам.

«Водители, пожалуйста, посмотрите свои записи и ориентировку — возможно, под ваши камеры попал пропавший и именно благодаря вам мы сможем найти Ярослава!» — пишет «ЛизаАлерт».

Напомним, 2 апреля пропал 16-летний Ярослав Аникин из Донского.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. С собой чёрный рюкзак с красными вставками.

Одежда: чёрная кепка с шевроном, чёрная куртка, джогеры оливкового цвета, чёрные берцы.