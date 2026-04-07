Из Тульской области вывезут клады «Куликова поля» 

Изображения предметов от Романа Солопова.

9 апреля в Самарском археологическом центре откроется не просто выставка, а настоящий детектив с многовековой давностью — экспозиция «Клады — кладезь информации».

Самарцам покажут почти 700 уникальных предметов, и главную роль в этом спектакле сыграют артефакты, поднятые из земли именно на территории Тульской области. 8 загадочных комплексов предоставил наш музей-заповедник «Куликово поле», ещё 2 клада — областной историко-краеведческий музей имени Алабина.

Вопреки книжным мифам, клады — это не про пиратов и дублоны. Это крик души обычных людей — купцов, кузнецов и крестьян, — которые в минуту смертельной опасности закапывали в землю все самое дорогое.

У каждого такого тайника — трагический финал: владелец никогда не вернулся за своим добром.

И поверьте, среди этих сокровищ не так много золота, зато тонны бесценной информации и загадки, над которыми ломают головы учёные.

«Эти „сокровища“ — странствующие рыцари истории, — поясняет Алексей Воронцов, учёный секретарь „Куликова поля“. — Они рассказывают не только о Тульском крае, но и о великих переселениях народов, древних торговых путях и технологиях».

Что же так ценят археологи?