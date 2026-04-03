В Донском полицейские задержали наркодилера-экстремиста

У 37-летнего мужчины были при себе 20 свёртков с метадоном.

В Донском полицейские задержали наркодилера-экстремиста

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Донскому задержали 37-летннго жителя Веневского района. При личном досмотре в присутствии понятых у него изъяли 20 свертков, обмотанных изолентой синего цвета.

Экспертиза показал, что внутри находился метадон общей массой более 1 грамма.По предварительной информации, злоумышленник планировал реализовать наркотик через «тайники-закладки».

Кроме того, в пресс-службе тульской полиции уточнили, что в отношении наркодилера был составлен административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами».

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и выявляют каналы поставки запрещенных веществ.

3 апреля, в 19:47 +2
