В Узловой накрыли подпольное казино в трех квартирах: дело передано в суд

Злоумышленники заработали больше 5 миллионов рублей.

В Узловой накрыли подпольное казино в трех квартирах: дело передано в суд

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело против девяти жителей региона. Их обвиняют в организации и проведении незаконных азартных игр.

По версии следствия, с мая 2023 по июль 2025 года группа из девяти человек, возглавляемая 58-летним жителем областного центра, организовала подпольные игорные заведения. Для этого они арендовали три нежилых помещения в Узловой. 

Злоумышленники использовали специальное игровое оборудование, интернет и средства связи. За время работы они заработали более 5 миллионов рублей. 

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

