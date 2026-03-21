В Тульской области будущие медики учатся спасать жизни на борту вертолёта «Ансат»

Фото минздрава Тульской области.

В Туле для студентов медицинского колледжа организовали необычный урок — прямо на борту вертолёта «Ансат». Это не просто экскурсия, а настоящий мастер-класс по работе в санитарной авиации, который провели специалисты Территориального центра медицины катастроф совместно с Национальной службой санитарной авиации Ростеха.

Будущим медикам показали, как оказывать экстренную помощь в небе. Врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Половецкий и фельдшер Андрей Резвяков объяснили все тонкости:

как безопасно перевозить тяжёлых пациентов;

как работает медицинское оборудование в условиях полёта и турбулентности;

почему так важна командная работа с пилотами.

Вертолёты санитарной авиации работают в Тульской области с 2019 года. За это время экипажи совершили 829 вылетов и помогли 819 пациентам.