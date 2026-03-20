Смертельное ДТП с Chevrolet Camaro в Туле: родственники погибших пытались обжаловать приговор

Они посчитали, что Дмитрий Дубовенко должен отбывать наказание в более жёстких условиях.

Фото из архива Myslo.

Первый кассационный суд рассмотрел жалобу потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП, который устроил на проспекте Ленина в Туле водитель красного Chevrolet Camaro, политик-коммунист Дмитрий Дубовенко. Авария, произошедшая 3 мая прошлого года, унесла жизни двух человек.

Суд приговорил Дубовенко к 4 годам и 4 месяцам колонии-поселения, а также на два с половиной года лишил его водительских прав. Родственники погибших посчитали такой приговор слишком мягким и попытались обжаловать его в кассационной инстанции.

Они просили отправить виновника ДТП в колонию общего режима, где более строгие условия пребывания. Кассационный суд оставил их жалобу без удовлетворения.

 

сегодня, в 19:13
