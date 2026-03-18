В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд

Myslo узнал подробности происшествия.

В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
Фото Алексея Пирязева.

ЧП случилось вечером 16 марта, в начале десятого тулячка возвращалась домой с работы в ТРЦ «Макси». Железнодорожные пути переходила как положено, через переход. Почему она не заметила приближающегося поезда, пока непонятно. Наушников при ней не нашли, пояснили Myslo в транспортной полиции. 

В соцсетях писали, что якобы, по версии машиниста, девушка почему-то пошла под поезд сама. Однако эту информацию нам официально не подтвердили. Правоохранители говорят, что версия суицида не подтверждается.

Как сообщили Myslo в минздраве, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Девушка получила сильные повреждения, вплоть до ампутации ноги.

Материалы проверки переданы в специализированное подразделение СК, занимающееся расследованием происшествий на транспорте.

сегодня, в 09:40 +1
