  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Нарушение учета скота: тульский фермер получил предупреждение за отсутствие меток у коров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Нарушение учета скота: тульский фермер получил предупреждение за отсутствие меток у коров

Крупный рогатый скот обязан пройти процедуру идентификации не позднее 1 сентября 2024 года.

Фото freepik.com.

В феврале специалисты Россельхознадзора проверили работу владельца ЛПХ в Тульской области. Специалисты нашли несоответствия. 

Согласно данным системы «Меркурий», фермер произвел 1500 килограммов сырого коровьего молока. Однако система «Хорриот» не зафиксировала информацию о наличии индивидуальных номеров животных, хотя по правилам животное должно иметь уникальный номер не позже месяца после рождения.

По закону крупный рогатый скот обязан пройти процедуру идентификации не позднее 1 сентября 2024 года, а индивидуальный учет животного проводится не позднее 30 дней после рождения теленка.

Отсутствие необходимых сведений в государственных системах учета животных нарушает порядок представления обязательной информации о животноводстве и создает риски для здоровья потребителей молочной продукции.

За выявленное нарушение владелец ЛПХ получил предостережение. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:29 −1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.