Нарушение учета скота: тульский фермер получил предупреждение за отсутствие меток у коров

Фото freepik.com.

В феврале специалисты Россельхознадзора проверили работу владельца ЛПХ в Тульской области. Специалисты нашли несоответствия.

Согласно данным системы «Меркурий», фермер произвел 1500 килограммов сырого коровьего молока. Однако система «Хорриот» не зафиксировала информацию о наличии индивидуальных номеров животных, хотя по правилам животное должно иметь уникальный номер не позже месяца после рождения.

По закону крупный рогатый скот обязан пройти процедуру идентификации не позднее 1 сентября 2024 года, а индивидуальный учет животного проводится не позднее 30 дней после рождения теленка.

Отсутствие необходимых сведений в государственных системах учета животных нарушает порядок представления обязательной информации о животноводстве и создает риски для здоровья потребителей молочной продукции.

За выявленное нарушение владелец ЛПХ получил предостережение.