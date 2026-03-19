  В Киреевске парень нашел наркотики в изоленте и оставил при себе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Киреевске парень нашел наркотики в изоленте и оставил при себе

За это суд приговорил его к году колонии строгого режима.

Государственный обвинитель Киреевской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя.

В декабре 2025 года безработный парень нашел сверток из изоленты черного цвета, содержащий наркотическое средство — производное N-метилэфедрона (соль) массой 0,32 г, которое хранил при себе для личного употребления.

Суд назначил ему наказание в виде одного года заключения в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в силу.

сегодня, в 09:51 +1
