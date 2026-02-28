  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. СК установил личности погибших при пожаре в Плавском районе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

СК установил личности погибших при пожаре в Плавском районе

Расследование уголовного дела продолжается.

СК установил личности погибших при пожаре в Плавском районе

Напомним, сегодня утром в поселке Горбачево Плавского района произошел пожар. При пожаре погибли 5 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи СК установили личности погибших: ими оказались три женщины 1979, 1963 и 1975 годов рождения соответственно, и двое мужчин 1980 и 1975 годов рождения. 

«С целью установления наиболее точных обстоятельств гибели людей и причин возгорания назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. На месте происшествия вместе со следователями продолжают работу криминалисты, изымаются имеющие для следствия объекты, а также допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», - сообщили в пресс-службе СК.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:32 +2
Другие статьи по темам
Прочее
пожар СК погибли 5 человек
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
сегодня, в 09:09, 120 888 3
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
Жизнь Тулы и области
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
сегодня, в 12:12, 45 2072 2
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
Жизнь Тулы и области
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
сегодня, в 10:02, 31 879 -5
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
Жизнь Тулы и области
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
вчера, в 22:00, 57 1253 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском мотоциклист покалечил пассажира: суд огласил приговор 
В Донском мотоциклист покалечил пассажира: суд огласил приговор 
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.