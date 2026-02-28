СК установил личности погибших при пожаре в Плавском районе

Напомним, сегодня утром в поселке Горбачево Плавского района произошел пожар. При пожаре погибли 5 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи СК установили личности погибших: ими оказались три женщины 1979, 1963 и 1975 годов рождения соответственно, и двое мужчин 1980 и 1975 годов рождения.

«С целью установления наиболее точных обстоятельств гибели людей и причин возгорания назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. На месте происшествия вместе со следователями продолжают работу криминалисты, изымаются имеющие для следствия объекты, а также допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», - сообщили в пресс-службе СК.