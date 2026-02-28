  1. Моя Слобода
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым

Прогноз дали специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым

В воскресенье и понедельник регион окажется в тёплом секторе циклона, и на фоне небольших дождей температура будет подниматься до +2…+4°.

Но уже во вторник температура вновь опустится ниже 0°, пройдёт небольшой снег и сформируется гололедица.

До конца первой декады марта в регионе установится неустойчивая погода с периодическими небольшими осадками преимущественно в виде снега с небольшими морозцами до −1…−6° по ночам и слабыми оттепелями до 0…+3° днём. 

В среднем первая декада марта финиширует с положительной температурной аномалией в 2–3°. Вторая декада марта будет менее тёплой, и по своей температуре окажется близкой к климатической норме, что также не способствует бурному таянию снега. Ну а в третей декаде первого весеннего месяца возможны возвраты холодов, что опустит температуру этой десятидневки даже немного ниже средних многолетних значений. В итоге март ожидается совсем нетёплым – со средней температурой близкой к норме. И такая ситуация, по словам синоптиков, не способствует раннему сходу снежного покрова.

Фотограф:
сегодня, в 12:12 +2
