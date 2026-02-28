В Донском мотоциклист покалечил пассажира: суд огласил приговор 

В Донском местный житель Петр Т. признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда потерпевшему.

Судом установлено, что 5 июля 2025 года обвиняемый, не имеющий прав, на мотоцикле IRBIS перевозил знакомого. В какой-то момент он увидел сотрудников ГАИ, выехал на тротуар и попытался скрыться от правоохранителей. Разогнавшись, мужчина не заметил щит, установленный на опоре линии электропередачи. Его знакомый ударился головой об этот щит, упал с мотоцикла и потерял сознание. А Петр уехал с места ДТП.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ. Кроме этого, в качестве компенсации морального вреда он выплатит потерпевшему миллион рублей.