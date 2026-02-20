В Суворовском районе подросток-питбайкер угробил своего 7-летнего пассажира: суд вынес приговор

Мальчик получил три года условно.

Фото freepik.com.

В Суворовском районе гособвинитель прокуратуры Суворовского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Калуги.

В июле 2025 года подросток без водительских прав и специальной экипировки вез на питбайке 7-летнего приятеля. В какой-то момент они выехали на встречку и влетели в «Ниву».

В результате аварии 7-летний пассажир погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Суд признал подростка виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также виновному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение полутора лет.