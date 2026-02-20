Пенсионерка спасена: неравнодушные туляки откопали заваленный снегом вход к ее дому

Фото от читателей Myslo.

В редакцию Myslo обратилась Елена Королева с кличем о помощи. Она сообщила, что частный домик в Заречье завалило снегом по крышу, а в нем живет пенсионерка Лидия Гаврилова. Живет одна, сын на СВО.

Мы всегда знали, что туляки — самые отзывчивые люди в мире, а читатели Myslo вообще лучше всех. И сделали пост с призывом помочь Лидии Викторовне. И не прогадали!







Буквально за считанные минуты под постом в нашем телеграм-канале оказалось множество желающих освободить «снежную пленницу».







На место огромного сугроба съехалась толпа молодых людей, которые буквально расчистили выход и дворик от снега.







Лидия Гаврилова не могла поверить, что к ней на помощь приедет такое количество спасателей, которых туляки окрестили настоящими героями:

Волонтеры не просто расчистили снег, но и оставили свои контакты хозяйке— вдруг еще раз пригодится помощь:

— Приехало очень много людей, в том числе от организаций. Всем неравнодушным — огромная благодарность! Мы, матери ветеранов СВО особенно чувствительны к любому проявлению заботы, — поблагодарила волонтеров Елена Королева.



Отметим, что по словам обратившейся женщины Лидия Гаврилова за помощью к местной администрации, но помощи так и не получила.