  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пенсионерка спасена: неравнодушные туляки откопали заваленный снегом вход к ее дому - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пенсионерка спасена: неравнодушные туляки откопали заваленный снегом вход к ее дому

Лидия Викторовна живет одна и оказалась буквально отрезана от мира.

Пенсионерка спасена: неравнодушные туляки откопали заваленный снегом вход к ее дому
Фото от читателей Myslo.

В редакцию Myslo обратилась Елена Королева с кличем о помощи. Она сообщила, что частный домик в Заречье завалило снегом по крышу, а в нем живет пенсионерка Лидия Гаврилова. Живет одна, сын на СВО.

Мы всегда знали, что туляки — самые отзывчивые люди в мире, а читатели Myslo вообще лучше всех. И сделали пост с призывом помочь Лидии Викторовне. И не прогадали!

photo_2026-02-19_19-36-46.jpg

Буквально за считанные минуты под постом в нашем телеграм-канале оказалось множество желающих освободить «снежную пленницу».

photo_2026-02-19_21-22-05.jpg

На место огромного сугроба съехалась толпа молодых людей, которые буквально расчистили выход и дворик от снега.

photo_2026-02-19_21-55-58.jpg

Лидия Гаврилова не могла поверить, что к ней на помощь приедет такое количество спасателей, которых туляки окрестили настоящими героями:

Волонтеры не просто расчистили снег, но и оставили свои контакты хозяйке— вдруг еще раз пригодится помощь:

— Приехало очень много людей, в том числе от организаций. Всем неравнодушным — огромная благодарность! Мы, матери ветеранов СВО особенно чувствительны к любому проявлению заботы, — поблагодарила волонтеров Елена Королева.

Отметим, что по словам обратившейся женщины Лидия Гаврилова за помощью к местной администрации, но помощи так и не получила.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:05 +3
Другие статьи по темам
Событие
Бабулю спасли от снежного завала
Место
Тула
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
сегодня, в 07:00, 96 1275 6
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
сегодня, в 10:15, 63 1993 1
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Жизнь Тулы и области
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
вчера, в 20:10, 165 5044 -34
В Туле припаркованный возле путей автомобиль перекрыл движение трамваев
Жизнь Тулы и области
В Туле припаркованный возле путей автомобиль перекрыл движение трамваев
сегодня, в 09:20, 43 2086 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Суворовском районе подросток-питбайкер угробил своего 7-летнего пассажира: суд вынес приговор
В Суворовском районе подросток-питбайкер угробил своего 7-летнего пассажира: суд вынес приговор
В Щекино обвалилась крыша многоквартирного дома: СК начал проверку
В Щекино обвалилась крыша многоквартирного дома: СК начал проверку

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.