  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей

Женщина вручила курьеру не только деньги, но и старинные золотые монеты и украшения.

Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей

В Туле 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась пенсионерка из Советского округа Тулы. Женщина заявила, что с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и полиции. Сказали, что через её счета прошла сомнительная операция, и обвинили пенсионерку в том, что она спонсирует ВСУ.

После этого ей сообщили о необходимости задекларировать все деньги и ценности. В один день пенсионерка передала курьеру 5 миллионов рублей, а в другой — золотые монеты и изделия из золота на 3 миллиона рублей. 

Только после передачи всех сбережений женщина начала догадываться, что попалась на удочку мошенников. и обратилась в дежурную часть. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых ищут. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничество Тула пенсионерка дежурная часть полиция
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
сегодня, в 07:00, 129 1823 3
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
Жизнь Тулы и области
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
сегодня, в 09:32, 56 3496 0
Минтранс рассказал, почему тульские автобусы часто опаздывают или не приезжают
Жизнь Тулы и области
Минтранс рассказал, почему тульские автобусы часто опаздывают или не приезжают
сегодня, в 12:20, 26 2081 -3
Контракт на строительство III очереди Восточного обвода должны заключить до 1 апреля
Жизнь Тулы и области
Контракт на строительство III очереди Восточного обвода должны заключить до 1 апреля
сегодня, в 13:20, 21 478 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за ДТП в Тульской области перекрыта трасса М-4
Из-за ДТП в Тульской области перекрыта трасса М-4
«Учитесь работать у снегопада!»: Миляев об уборке дорог зимой
«Учитесь работать у снегопада!»: Миляев об уборке дорог зимой

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.