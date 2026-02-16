Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей

Женщина вручила курьеру не только деньги, но и старинные золотые монеты и украшения.

В Туле 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась пенсионерка из Советского округа Тулы. Женщина заявила, что с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и полиции. Сказали, что через её счета прошла сомнительная операция, и обвинили пенсионерку в том, что она спонсирует ВСУ.

После этого ей сообщили о необходимости задекларировать все деньги и ценности. В один день пенсионерка передала курьеру 5 миллионов рублей, а в другой — золотые монеты и изделия из золота на 3 миллиона рублей.

Только после передачи всех сбережений женщина начала догадываться, что попалась на удочку мошенников. и обратилась в дежурную часть. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых ищут.