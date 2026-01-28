  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле некоторые водители не хотят ездить по правилам - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле некоторые водители не хотят ездить по правилам

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле некоторые водители не хотят ездить по правилам

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего авто. На этот раз запись сделана на перекрестке ул. Староникитской и ул. Советской в Туле. На записи видно, как два водителя нарушили правила дорожного движения.

«Знак 5.15.1 отчётливо видно», — отметил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Н. Руднева нарушитель ПДД создал потенциально аварийную ситуацию
Дежурная часть
На ул. Н. Руднева нарушитель ПДД создал потенциально аварийную ситуацию
сегодня, в 20:00, 15 553 0
В Туле грузовая ГАЗель уже несколько дней собирает пробку
Дежурная часть
В Туле грузовая ГАЗель уже несколько дней собирает пробку
сегодня, в 14:30, 29 1664 3
На пр. Ленина водитель применил «волшебную» аварийку
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель применил «волшебную» аварийку
вчера, в 22:00, 12 2220 0
На ул. Николая Руднева водитель развернулся «как попало»
Дежурная часть
На ул. Николая Руднева водитель развернулся «как попало»
вчера, в 18:30, 9 1215 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
28 января, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1537 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 63 1164 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1563 -2
Погода в Туле 31 января: до -17 градусов и умеренный ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 января: до -17 градусов и умеренный ветер
сегодня, в 09:00, 185 2302 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске пропал 48-летний мужчина
В Новомосковске пропал 48-летний мужчина
«Арсенал» на сборах сыграет с командой из Узбекистана 
«Арсенал» на сборах сыграет с командой из Узбекистана 

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.