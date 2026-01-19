Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 

В редакцию Myslo обратилась 39-летняя Екатерина К. По словам женщины, бывший муж никак не может смириться с разводом: ставит на её автомобиль трекеры слежения, пишет гадости в мессенджерах и соцсетях, просит платить ему для «обеспечения комфортной жизни».

— В отношениях с Георгием мы были долго; у нас есть семилетний сын, — рассказывает Екатерина. — В какой-то момент наш союз дал трещину, и единственным цивилизованным выходом из ситуации стал развод. К сожалению, Георгий был категорически против такого развития событий. До того против, что поднимал на меня руку: 19 января 2025 года избил так, что мне потребовалась медицинская помощь.



Екатерина К.

В тот день Георгий, Екатерина и их сын были в Туле в гостях у родственников мужчины. Им, кстати, тоже основательно досталось в ходе потасовки. Впрочем, до полиции с заявлением о побоях добралась только Екатерина — врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

— Примерно в это же время я обнаружила в машине GPS-трекер с двумя сим-картами, поставить которые мог только Георгий, — продолжает женщина. — Так что заявление о преступлениях написала по месту жительства в Подмосковье. Подробно рассказала про конфликт и его маниакальное желание контролировать мою жизнь. И получила отказ в возбуждении уголовного дела. А окрыленный успехом бывший начал написывать мне разные гадости, напоминая, какой он влиятельный человек, у которого «все и везде схвачено».

По нашей информации, «влиятельным человеком» является 51-летний Георгий К., и он имеет непосредственное отношение к одному из самых громких преступлений нового времени.

В декабре 1994 года неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов финансовой компании «Русский дом Селенга». Один человек был убит, второй — тяжело ранен.



Фото «Тула ушедшего века» из коллекции Михаила Тенцера.

Выхватив сумки, грабители бросились вниз по лестнице и выбежали через запасной выход, который был заранее взломан. По предварительной версии, они перелезли через забор и скрылись в парке. При этом налетчики действовали вслепую, поскольку в тяжелых на вид сумках оказалось всего 15 миллионов рублей, остальное — бумаги и договоры.



Георгий К.

Преступление раскрыли только 5 лет спустя: организатора нападения и двух исполнителей задержали, а четвертый участник банды, Георгий К., 8 лет находился в федеральном розыске вплоть до приговора. Сразу после этого мужчина «добровольно сдался» и получил условный срок за грабеж и вымогательство.

— Вот этот его бандитский бэкграунд и так давал ему чувство собственной безнаказанности, а после того как полиция не стала ничего делать по моему заявлению, он вообще пустился во все тяжкие, — говорит Екатерина. — Требовал, чтобы я отдала ему 75% от доли в моем бизнесе и платила 200 000 рублей в месяц — обеспечивала привычный уровень комфорта. Говорил, что хочет забрать себе сына, — пришлось приставить к мальчику охрану. Угрожал слить в соцсети мои интимные фото и видео. А кульминацией истории пока что стало «вооруженное нападение» на мою машину. Сначала прокололи колеса, а потом искромсали топором.

В полиции по данному факту в настоящее время организована и проводится доследственная проверка. Но надежды на то, что бывшего мужа привлекут к ответственности, у Екатерины нет:

— В отделе мне откровенно говорят, что перспектив у дела никаких, — завершает женщина, — что нужно доказывать, что на видео 100% мой бывший муж. И вообще, «когда убивать будет, тогда звоните».

А я не хочу, чтобы меня убивали. Я боюсь за свою жизнь и жизнь сына.

Поэтому и вынуждена выносить сор из избы — чтобы не оказаться мертвой или искалеченной.