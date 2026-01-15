  1. Моя Слобода
От 2000 рублей в час: в Туле вырос спрос на ручную уборку снега

Специалисты готовы работать круглосуточно.

Фото Алексея Пирязева.

По данным синоптиков, за первые 11 дней января выпало значительное количество осадков, превысившее месячную норму в некоторых районах более чем в два раза.

В Туле выпало 57 мм осадков — 144% от нормы месяца. На фоне зимнего снежного коллапса резко вырос спрос на услуги по расчистке снега.

Многие жители решили прибегнуть к помощи профессионалов. На «Авито» средний чек почасовой расчистки снега составляет 2000 рублей. Некоторые мастера за час работы просят 3000 рублей. 

Встречались также предложения по чистке тропинок к подъездам — 500-1000 рублей.

В соседних регионах люди предлагали даже помочь откопать автомобиль. В основном — женщинам. Но в Тульской области таких объявлений нет — автоледи справляются сами. 

Есть также объявления от специалистов, которые профессионально очищают крыши от снега и наледи. Их услуги оцениваются в среднем от 90 рублей за квадратный метр. Важно отметить, что стоимость зависит от площади крыши, наличия декоративных элементов.

Если необходимо присутствие спецтехники, то нужно быть готовым выложить сумму от 5000 рублей за час. За такие деньги может приехать  трактор. От 2000 рублей можно арендовать трактор самому. Стоит отметить, что многие специалисты готовы работать круглосуточно. 

Из-за снегопада продажи снегоуборочных лопат за вторую неделю января 2026 года на Ozon выросли почти в пять раз, а на Wildberries — в восемь раз, сообщал ТАСС. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как туляки делают деньги на уборке снега.

