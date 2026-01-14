У жителя Донского полицейские нашли крупную партию наркотиков

Мужчина заявил, что все это он хранил для личного употребления без цели сбыта.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Донскому пресечен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель.

Во время обыска у него дома полицейские обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области. Согласно полученному заключению, представленное вещество является марихуаной и относится к наркотическим средствам. Общая масса изъятого составила более 600 граммов, что является крупным размером.

Следователем СО ОМВД России по городу Донскому возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению обстоятельств совершения преступления.