  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. У жителя Донского полицейские нашли крупную партию наркотиков - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

У жителя Донского полицейские нашли крупную партию наркотиков

Мужчина заявил, что все это он хранил для личного употребления без цели сбыта.

У жителя Донского полицейские нашли крупную партию наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Донскому пресечен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель.

Во время обыска у него дома полицейские обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области. Согласно полученному заключению, представленное вещество является марихуаной и относится к наркотическим средствам. Общая масса изъятого составила более 600 граммов, что является крупным размером.

Мужчина заявил, что все это он хранил для личного употребления без цели сбыта.

donskoy_podozrevaemyy-800x600.jpg

Следователем СО ОМВД России по городу Донскому возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению обстоятельств совершения преступления.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 17:36 0
Другие статьи по темам
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
сегодня, в 09:10, 84 6266 1
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
сегодня, в 13:20, 71 1978 -6
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
сегодня, в 16:04, 65 2062 -13
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
Жизнь Тулы и области
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
сегодня, в 12:16, 57 3339 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Полиция опубликовала фоторобот убийцы врача из Донского. Дело не могут раскрыть почти три года
Полиция опубликовала фоторобот убийцы врача из Донского. Дело не могут раскрыть почти три года
Пенсии в Тульской области выросли на 7,6%
Пенсии в Тульской области выросли на 7,6%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.