Виктор Дзюба поблагодарил тульских депутатов от «Единой России» за помощь в обеспечении СВО

С февраля 2022 года в зону проведения СВО переданы авто, мотоциклы, печи для обогрева блиндажей, спецтехника, военная форма, генераторы и многое другое.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба поблагодарил депутатов от Партии «Единая Россия» — депутата Тульской городской Думы Александра Швыкова и депутатов Тульской областной Думы Дмитрия Афоничева и Геннадия Никитина, полковника спецназа, ветерана боевых действий — за оказание помощи в обеспечении специальной военной операции:

«Благодарю своих единомышленников и коллег по Партии „Единая Россия“ — депутата Тульской городской Думы Александра Швыкова и депутатов Тульской областной Думы Дмитрия Афоничева и Геннадия Никитина, полковника спецназа, ветерана боевых действий — за активную жизненную позицию и неоценимую помощь в обеспечении специальной военной операции.

С февраля 2022 года на безвозмездной основе в зону проведения СВО было передано несколько новых автомобилей повышенной проходимости, 30 мотоциклов, более 1000 печей увеличенной мощности для обогрева блиндажей, спецтехника (квадрокоптеры, планшеты и другое оборудование), военная форма, генераторы повышенной мощности и строительное спецоборудование.

На постоянной основе оказывается материальная помощь семьям участников специальной военной операции и гуманитарная помощь Военному госпиталю г. Белгорода, приобретаются и передаются волонтерским группам материалы для плетения маскировочных сетей, шерсть для вязания теплых вещей для участников СВО.

На полигоне Росгвардии Тульской области построен командный пункт и общественные места для повышения комфорта при проведении спецподготовки личного состава.

Отремонтирован фасад Военного клинического госпиталя на ул. Оборонная в Туле.

Проведен капитальный ремонт первого этажа здания Военного комиссариата Тульской области с учетом работы с участниками специальной военной операции с ограниченными физическими возможностями.

Вдове сотрудника МЧС России Ильи Ковалева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в июле прошлого года, передано 500 тыс. рублей.

Перед подъездом многоквартирного дома по адресу: г. Тула, пос. Мясново, 18-й проезд, д. 83, по индивидуальному проекту установлен пандус для участника специальной военной операции, потерявшего после ранения способность передвигаться самостоятельно.

Для меня и моих единомышленников в приоритете всегда остаются слова Льва Николаевича Толстого: „Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим…“».