На Кутузова Opel сбил женщину

22 октября в 19.20 в Туле на улице Кутузова 50-летний водитель автомобиля Opel Antara на придворовой территории при повороте сбил пешехода.
По данным УГИБДД по Тульской области, 63-летняя женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
Авария случилась накануне вечером.
