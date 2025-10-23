  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Кутузова Opel сбил женщину - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Кутузова Opel сбил женщину
Фото УГИБДД по Тульской области.

На Кутузова Opel сбил женщину

Авария случилась накануне вечером.

22 октября в 19.20 в Туле на улице Кутузова 50-летний водитель автомобиля Opel Antara на придворовой территории при повороте сбил пешехода.

По данным УГИБДД по Тульской области, 63-летняя женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешехода
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
сегодня, в 07:00, 103 952 5
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области
сегодня, в 09:17, 32 2096 -4
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
сегодня, в 13:52, 28 1271 3
Высотка на Хворостухина в Туле уже была местом гибели двух подростков
Дежурная часть
Высотка на Хворостухина в Туле уже была местом гибели двух подростков
сегодня, в 11:30, 25 2433 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области
Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.