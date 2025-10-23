На Кутузова Opel сбил женщину

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 октября в 19.20 в Туле на улице Кутузова 50-летний водитель автомобиля Opel Antara на придворовой территории при повороте сбил пешехода.

По данным УГИБДД по Тульской области, 63-летняя женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.