Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области

Скрин из видео УМВД по Тульской области.

В Тульской области проходит операция «Нелегал-2025». В ней задействованы сотрудники всех подразделений органов внутренних дел и УФСБ. Силовая поддержка — за сотрудниками Росгвардии. Проверки проходят на различных объектах.

С 13 октября изучены разрешительные и удостоверяющие личность документы у более чем 200 иностранных граждан.

За трудовую деятельность без документов привлечено к ответственности 10 человек. 17 — за нарушение иностранцами правил въезда и пребывания в РФ. Как сообщили в УМВД, наказывают и работодателей.

Полиция напоминает, что обо всех нарушениях миграционного законодательства можно сообщить круглосуточно по телефону доверия тульского УМВД 8 (4872) 32-22-85.