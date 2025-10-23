  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области
Скрин из видео УМВД по Тульской области.

Силовики устроили облаву на нелегалов в Тульской области

Проверки проходят на различных объектах.

В Тульской области проходит операция «Нелегал-2025». В ней задействованы сотрудники всех подразделений органов внутренних дел и УФСБ. Силовая поддержка — за сотрудниками Росгвардии. Проверки проходят на различных объектах. 

С 13 октября изучены разрешительные и удостоверяющие личность документы у более чем 200 иностранных граждан.

За трудовую деятельность без документов привлечено к ответственности 10 человек. 17 — за нарушение иностранцами правил въезда и пребывания в РФ. Как сообщили в УМВД, наказывают и работодателей.

Полиция напоминает, что обо всех нарушениях миграционного законодательства можно сообщить круглосуточно по телефону доверия тульского УМВД 8 (4872) 32-22-85.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:13 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рейднелегалыУМВД России по Тульской области
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 октября: облачно с прояснениями и без осадков
сегодня, в 07:00, 103 953 5
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области
сегодня, в 09:17, 32 2100 -4
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
сегодня, в 13:52, 29 1285 3
Высотка на Хворостухина в Туле уже была местом гибели двух подростков
Дежурная часть
Высотка на Хворостухина в Туле уже была местом гибели двух подростков
сегодня, в 11:30, 25 2440 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Кутузова Opel сбил женщину
На Кутузова Opel сбил женщину
В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.