В Тульской области вдвое увеличат число электричек и запустят экспресс-поезда
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области вдвое увеличат число электричек и запустят экспресс-поезда

Чиновники и эксперты обсудили концепцию развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

В регионе планируется увеличить количество пар пригородных поездов с 10 до 21 в сутки, в том числе за счет запуска 16 пар скорых электропоездов-экспрессов. Это создаст дополнительно 51,8 тысячи пассажирских мест. Интервалы движения в пиковые часы могут составить в среднем 1 час.

Время в пути между Тулой и Москвой сократится до 2 часов 40 минут. В качестве перспективного подвижного состава рассматриваются новые поезда на базе «Иволги», адаптированные для дальних поездок. 

Как сообщили в региональном минтрансе, программа предусматривает развитие пассажирской инфраструктуры на станциях Серпухов, Тарусская, Ясногорск, Тула и Щекино, а также мероприятия по усилению систем энергетики для бесперебойного движения как пассажирских, так и грузовых поездов.

Зампред правительства Родион Дудник поручил министерству транспорта организовать переговоры с правительством Москвы, РЖД и АО «Центральная ППК» для согласования деталей проекта.

сегодня, в 10:31
