Тульские полицейские помогли накрыть синдикат телефонных мошенников

Скрин из видео УМВД России.

Сотрудники правоохранительных органов накрыли масштабную сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которую применяли для телефонного мошенничества и ложных сообщений о терактах.

Преступная схема функционировала в Тульской области, Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской областях и др., сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операторы терминалов, которыми управляли анонимные кураторы из-за рубежа, писали россиянам в мессенджерах, предлагая работу или подработку в отрасли технической поддержки малого бизнеса.

«Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без их физического присутствия. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления, — отметили в МВД.

Во время обысков силовики нашли 13 единиц сетевого оборудования, свыше 10 тысяч сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Часть изъятых сим-карт проходит как улики по 30 уголовным делам.