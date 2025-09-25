  1. Моя Слобода
  Пьянка на ул. Металлургов закончилась грабежом
Пьянка на ул. Металлургов закончилась грабежом
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Пьянка на ул. Металлургов закончилась грабежом

Один из участников застолья избил собутыльника и отобрал у него деньги.

В дежурную часть УМВД России по Туле поступило заявление от 45-летнего мужчины, проживающего на ул. Металлургов. Он сообщил, что во время совместного распития спиртных напитков его сосед по квартире избил его и отобрал 5000 рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого подозреваемого по месту жительства. В пресс-службе тульской полиции уточнили, что злоумышленник дал признательные показания и полностью сознался в содеянном.

Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

вчера, в 21:21
Событие
грабежпреступлениеполицияУМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область
