Пьянка на ул. Металлургов закончилась грабежом

В дежурную часть УМВД России по Туле поступило заявление от 45-летнего мужчины, проживающего на ул. Металлургов. Он сообщил, что во время совместного распития спиртных напитков его сосед по квартире избил его и отобрал 5000 рублей.

Правоохранители задержали ранее судимого подозреваемого по месту жительства. В пресс-службе тульской полиции уточнили, что злоумышленник дал признательные показания и полностью сознался в содеянном.

Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».