При пожаре в Туле погиб 91-летний мужчина
Фото МЧС.

При пожаре в Туле погиб 91-летний мужчина

Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина.

Были эвакуированы 23 человека. Звеном газодымозащитной службы с использованием спасустройства по лестничному маршу были спасены восемь человек, среди которых один ребёнок. К сожалению, погиб мужчина.

К тушению огня привлекались 15 человек и пять единиц техники от МЧС России. Причину предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

photo_2025-09-20_20-49-10.jpg

photo_2025-09-20_20-49-10 (3).jpg

МЧС России напоминает:

  • увидели пожар — сразу звоните по номеру 101 или 112;
  • установите в своем доме пожарные извещатели — приборы предупредят о задымлении громким сигналом и увеличат шансы на спасение;
  • приобретите домой огнетушитель — он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.
     

сегодня, в 12:00
