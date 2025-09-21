При пожаре в Туле погиб 91-летний мужчина

Фото МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина.

Были эвакуированы 23 человека. Звеном газодымозащитной службы с использованием спасустройства по лестничному маршу были спасены восемь человек, среди которых один ребёнок. К сожалению, погиб мужчина.

К тушению огня привлекались 15 человек и пять единиц техники от МЧС России. Причину предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

МЧС России напоминает: