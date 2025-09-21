«Попробуй Тулу на вкус»: в Тульской области сформируют новые гастробренды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Участие в мероприятии приняли эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и члены региональной рабочей группы проекта «ПроЕДУ по России!». Его цель — сохранение гастрономического наследия и формирование уникального вкусового бренда территорий.

Региональным Агентством развития туризма был сформирован гастропаспорт Тульской области, основанный на документах, в которых отражены кулинарные традиции, локальные продукты, события и точки роста индустрии.

— Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев особое внимание уделяет продвижению брендов региона. Продукция тульских товаропроизводителей под брендом «Сделано в Тульской области» реализуется в торговых сетях, на маркетплейсах, на крупнейших ярмарочно-выставочных мероприятиях. Наша задача — обеспечить дальнейшее развитие гастроиндустрии, чтобы на рынке появились новые марки продуктов, а в меню ресторанов и кафе — уникальные блюда, привлекающие туристов, — пояснила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.

Ведущие рестораторы и представители туристической отрасли региона выработали концепцию ежегодного гастрономического фестиваля, который призван в том числе привлечь большее число туристов в Тулу.

Кроме того, на гастрономических рядах НЦ «Россия» с участием шеф-поваров заведений региона состоялась презентация специалитетов Тульской области –«Попробуй Тулу на вкус».

Гостям представили блюда современной тульской кухни — полбяную кашу с уткой и квашениями, рыбу с печеным яблоком и клюквой под соусом из тульского пряника на основе исторического рецепта Василия Левшина — уроженца тульской земли, одного из родоначальников отечественной кулинарии.

Любителям сладостей рассказали о секретах приготовления и тонкостях вкуса Анковского пирога — десерта, ставшего благодаря Софье Андреевне Толстой, одним из символов Ясной Поляны, продемонстрировали процесс создания печатного пряника и предложили продегустировать авторские жамки.

Всех желающих угостили чаем из тульского самовара — главного символа русского гостеприимства.