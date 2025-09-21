  1. Моя Слобода
  «Интервидение»: Шаман попросил жюри не оценивать его выступление, а победил представитель Вьетнама Дык Фук
«Интервидение»: Шаман попросил жюри не оценивать его выступление, а победил представитель Вьетнама Дык Фук
Фото из архива Myslo.

«Интервидение»: Шаман попросил жюри не оценивать его выступление, а победил представитель Вьетнама Дык Фук

В следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.

В Москве отгремел музыкальный баттл «Интервидение». 

Исполнитель от России Ярослав Дронов, он же Шаман, попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, Россия уже победила, так как проводит это мероприятие и принимает такое большое количество гостей.


https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/7b/47/9e23-3da9-4d92-b789-ed0eae6c7c89/8cf06c11-21e5-40dd-89a8-dd6e11c5729e.jpg
Скриншот с трансляции конкурс в VK-видео. 

Наше жюри отдало 29 баллов Беларуси. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место у Кыргызстана, третье — у Катара. 

Дык Фук получит хрустальный кубок, а также ?30 млн. В следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.

