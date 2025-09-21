«Интервидение»: Шаман попросил жюри не оценивать его выступление, а победил представитель Вьетнама Дык Фук

Фото из архива Myslo.

В следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.

В Москве отгремел музыкальный баттл «Интервидение».

Исполнитель от России Ярослав Дронов, он же Шаман, попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, Россия уже победила, так как проводит это мероприятие и принимает такое большое количество гостей.





Скриншот с трансляции конкурс в VK-видео.

Наше жюри отдало 29 баллов Беларуси. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место у Кыргызстана, третье — у Катара.

Дык Фук получит хрустальный кубок, а также ?30 млн. В следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.