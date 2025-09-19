При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина

В ночь на 19 сентября в частном жилом доме в 16-м проезде в пос. Октябрьском произошёл пожар. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.
На месте работали пять пожарных расчётов, 16 сотрудников МЧС России. К сожалению, в огне погибла 63-летняя женщина. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
МЧС России напоминает основные правила противопожарной безопасности:
- установите в своем доме пожарные извещатели — они предупредят о задымлении громким сигналом, который разбудит даже спящего человека и увеличат шансы на спасение;
- купите домой огнетушитель — он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии;
- следите за состоянием электропроводки и не перегружайте электросеть;
- не оставляйте без присмотра электрические приборы на ночь.