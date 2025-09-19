  1. Моя Слобода
При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина

С огнём боролись пять расчётов МЧС России.

В ночь на 19 сентября в частном жилом доме в 16-м проезде в пос. Октябрьском произошёл пожар. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

На месте работали пять пожарных расчётов, 16 сотрудников МЧС России. К сожалению, в огне погибла 63-летняя женщина. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. 

МЧС России напоминает основные правила противопожарной безопасности:

  • установите в своем доме пожарные извещатели — они предупредят о задымлении громким сигналом, который разбудит даже спящего человека и увеличат шансы на спасение;
  • купите домой огнетушитель — он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии;
  • следите за состоянием электропроводки и не перегружайте электросеть;
  • не оставляйте без присмотра электрические приборы на ночь.

вчера, в 07:40 0
Событие
пожар погибла на пожаре ГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тула поселок Октябрьский
 

