При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнём боролись пять расчётов МЧС России.

В ночь на 19 сентября в частном жилом доме в 16-м проезде в пос. Октябрьском произошёл пожар. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

На месте работали пять пожарных расчётов, 16 сотрудников МЧС России. К сожалению, в огне погибла 63-летняя женщина. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

МЧС России напоминает основные правила противопожарной безопасности: