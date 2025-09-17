В Щекино полицейские задержали пьяного угонщика ВАЗа

Фото УМВД по Тульской области.

В Щекино в дежурную часть полиции с заявлением обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли ВАЗ-21074, припаркованный в поселке Первомайском.

Угнанный автомобиль заметили сотрудники ГАИ. За рулем транспортного средства находился ранее судимый за различные преступления 35-летний житель поселка Первомайского с признаками алкогольного опьянения. Гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательств.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Украденный ВАЗ вернули владельцу.