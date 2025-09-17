Как так? Администрация не обнаружила неприятного запаха в Криволучье и Глушанках

Фото Юлии Королевой.

Ранее жители жаловались на жуткую вонь, которая доводит буквально до рвоты.

Вчера, 16 сентября, жители Пролетарского округа Тулы сообщили в редакцию Myslo об ужасном запахе, который накрыл Криволучье и Глушанки. Сообщения поступали с 2-го проезда Металлургов, улицы Гастелло, из района бывшего роддома.

Кристина: Гастелло, частный сектор. Ужасная вонь, воняет курятником каким-то.

Саша: Криволучье, вонь тухлятины.

Елена: Жуткий запах мертвечины в районе перекрёстка Металлургов/Гастелло.

Jane Doe: Какой-то блевотиной воняет.

Оксана: Такая вонь, что просто до рвоты. Криволучье, Демидовский. Нас что выкуривают? Или что?

Катерина: Навозом пахнет на Гайдара.

Оксана: Навозом или мертвечиной. Запах ужасно неприятный. И сильный. Очень.

Максим: Ветерок с полей птицефабрики подул в эту сторону, вот и вонь. Неужели забыли историю нескольких лет давности).

Кристина: С Нижнего Криволучья несло с 19.00. Да, это скорее всего завод по переработке костей.

Алексей: Может, Болоховский завод, где тухлятину перерабатывают? Просто ветер в сторону Тулы?

Сотрудники редакции, живущие в Пролетарском округе, также сообщили о неприятном запахе сегодня утром.

В комментариях к нашему посту в телеграм-канале Myslo администрация округа с официального аккаунта ответила вот что:

— Выходом на место 16.09.2025, а также при объезде территории Пролетарского округа наличие постороннего запаха в атмосфере не установлено. В телефонном разговоре с рядом производственных предприятий, расположенных на территории Пролетарского округа, факт аварийной ситуации с выбросом в атмосферу не подтвердился.

В свою очередь, администрацией округа направлены письма в управление Роспотребнадзора по Тульской области, в Тульскую природоохранную прокуратуру, в министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области, а также для установления (подтверждения) факта нарушения экологического состояния атмосферного воздуха в УМВД России по г. Туле.

В телефонном разговоре с Myslo глава округа Максим Колычев сообщил, что источник запаха ищут, и пообещал во всем разобраться.