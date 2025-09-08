Улицу Фридриха Энгельса в Туле будут перекрывать по ночам

Фото администрации Тулы.

С 9 по 12 сентября включительно в Туле планируется закрытие следующих участков улицы Фридриха Энгельса с 23.00 до 6.00:

с 9 на 10 сентября — участок от улицы Первомайской до ул. Жаворонкова,

с 10 на 11 сентября — участок от улицы Жаворонкова до ул. Агеева,

с 11 на 12 сентября — участок от улицы Агеева до ул. Тульского Рабочего полка.

Это связано с необходимостью проведения работ по диагностике дороги ул. Фридриха Энгельса — от ул. Первомайской до пересечения с трамвайными путями в районе ул. Тульского Рабочего полка.

Провести эти работы днем затруднительно из-за высокой загруженности дороги.

— Проведение работ по диагностике данного участка автомобильной дороги в ночное время согласовано с УМВД России по г. Туле и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству г. Тулы, — сообщили Myslo в ГАУ ТО «Проектная контора».